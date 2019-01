Jorge Terán repitió el premio Umpire del Año

Jorge Terán ganó por segundo año seguido el Premio Gualberto Acosta, que reconoce al Umpire del Año, gracias a su destacado trabajo impartiendo justicia en el terreno de juego, durante la temporada 2018-2019.

“Para mí es una gran sorpresa haber sido seleccionado nuevamente para el premio, no lo esperaba, pues nadie había repetido”, señaló Terán, con 15 años de experiencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. “Estoy agradecido con los medios, la liga y los aficionados. He trabajado duro, como lo hago cada campaña. Me planteo todos los años dar lo mejor de mí y tratar de que las cosas salgan casi perfectas, pues no existe la perfección en ningún ámbito de la vida”.