José Altuve comandó a criollos en spring trainning

José Altuve se presentó y dijo: “Estoy muy emocionado por esto. Puse mi alarma a las 10:00 am, pero me levanté a las 7:40 listo y me dije ‘llegó el día, primer entrenamiento y por eso es que estoy tan emocionado’”, comentó el segunda base de los Astros de Houston, quien se reportó a los entrenamientos del equipo en el nuevo complejo primaveral en West Palm Beach, Florida.

El astro mayor fue la punta de lanza de un grupo de criollos que se dio cita en los campos de Arizona y Florida para dar rienda suelta a sus prácticas previas al inicio de la zafra 2017.

“Estoy ansioso por empezar la temporada”, atizó el camarero, quien va a su séptima campaña con el conjunto sideral.

Luego de dos años en los que han mostrado progresos en el Oeste de la Liga Americana, la gerencia de la novena de Houston apostó por invertir a lo grande para tratar de darle el toque final a un equipo que luce muy mejorado a las pasadas dos campañas.

Con nombres como el de Carlos Beltrán, Brian McCann, Josh Reddick, entre otros, los siderales lucen como una novena sólida de cara a la temporada, pero siempre detrás del liderazgo del nativo del estado Aragua, a pesar de que este quiere minimizar ese hecho.

“Creo que tenemos más de un líder aquí, más de una cara. Tenemos jugadores como Springer, Correa, Bregman y ahora tenemos a Carlos, Reddick, es decir, tenemos muy buenos tipos, así que no creo que todo deba recaer sobre una persona”, sentenció el actual campeón bate del joven circuito.

