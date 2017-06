Las Palmas no tiene nada claro aún con Ronaldo Peña

Ronaldo Peña tiene un futuro incierto en Las Palmas. // Foto: Agencias Ronaldo Peña tiene un futuro incierto en Las Palmas. // Foto: Agencias

Venezuela hizo historia en el Mundial Sub-20 obteniendo el subcampeonato y Ronaldo Peña fue, sin duda, pieza importante en esta selección, a pesar que sólo marcó un gol. El atacante fue alineado por Dudamel como titular en todos los encuentros.

El oriundo de Acarigua actualmente es ficha del Caracas FC, pero ya tiene un año cedido al equipo filial de Las Palmas, el cual deberá tomar una decisión con respecto a Peña antes del 30 de junio, fecha en que expira el préstamo. Si el club amarillo quisiera obtener la ficha del Vinotinto, tendrá que abonar cerca de un millón de euros.

“Él tiene una cláusula y nosotros no queremos entrar en esas cantidades, sino poder gestionar a ver cómo poderlo hacer con el jugador sin tener que pagar esas cantidades”, afirmó para udlaspalmas.net el director de Formación y Captación de la UD Las Palmas, Manuel Rodríguez Tonono.

Ronaldo no ha tenido la continuidad que esperaba en el cuadro español, y ha sido justamente por su presencia en la selección. “Estamos contentos con él. Es verdad que no ha podido contribuir mucho con nosotros, porque al ir con la selección durante varias fases no ha podido tener continuidad, incluso estuvo mucho tiempo en el banquillo, porque los jugadores con los que compite se han ganado el puesto como Erik o Carlos. Creemos que ha evolucionado, que tiene todavía un margen enorme de mejora”, cerró Tonono.

