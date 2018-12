Leones blanqueó a Tiburones y sigue sólido en el segundo lugar de la tabla

Foto: Agencias Foto: Agencias

Los Leones del Caracas se mantienen firmes en el segundo puesto de la tabla de clasificación tras blanquear a los Tiburones de La Guaira 3-0 en el estadio Universitario.

“Los muchachos están dejando todo en el terreno y jugando a la manera que un equipo campeón debe jugar”, sentenció el manager Mike Rojas tras el séptimo blanqueo que propina el Caracas esta temporada. “Hay que seguir jugando de la manera que estamos jugando. Estamos clasificados y aunque Magallanes ya aseguró el primero, nosotros vamos lo más alto posible y vamos por ese segundo lugar”.

El toletero José Rondón guió la ofensiva del equipo con un largo cuadrangular de dos carreras en el segundo episodio del encuentro que le dio una rápida ventaja a los locales.

Posteriormente, en el cuarto, la manada hizo una más con un sencillo por el medio del campo de Harold Castro -su número 80 de la campaña- que remolcó a Maikol González.

“Estoy muy contento de poder ayudar todos estos años al manager en el lugar que me necesite tanto ofensiva como defensivamente”, dijo Castro. “Este es un equipo con bastante trayectoria como los Leones del Caracas. No estaba pendiente de los 80 hits, Café Martínez fue el que me lo dijo: que pidiera la pelota que eran pocos los que lo hacían. Yo solo doy el todo para ayudar al equipo a ganar”.

El pitcheo de Leones dictó cátedra en el clásico de la capital con Jaron Long trabajando 6.0 episodios completos en los que permitió tres hits mientras que ponchó a un rival para llevarse su segundo triunfo de la campaña.

Alejandro Chacín, Craig Stem y Miguel Socolovich lo siguieron en el montículo con impecables presentaciones que le permitieron al Caracas sellar su triunfo 33 de la temporada y propinarle a La Guaira su séptima derrota de forma consecutiva.