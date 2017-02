Lipso Nava fue invitado al equipo grande de San Francisco

Foto: Prensa Lvbp Foto: Prensa Lvbp

Lipso Nava se incorporó al cuerpo técnico de los Gigantes en el campo de entrenamientos, atendiendo una invitación que le hiciera el equipo para el que trabaja en Ligas Menores.

Nava estará durante 21 días en el complejo que reúne a los peloteros de las Mayores de San Francisco en Scottsdale, Arizona, sede de la pretemporada de los californianos.

“Estoy muy contento. Lo veo como un premio a mis 10 años dentro de la organización y a los logros conseguidos en Venezuela con las Águilas del Zulia. Básicamente, aprovecharé estas tres semanas para ir mejorando y aprendiendo nuevas técnicas para trabajar con los peloteros que tienen prioridad, que son los prospectos de la organización, que posiblemente voy a tener en la sucursal Doble A”, dijo través de un comunicado de Cárdenas Sports Media, el zuliano, quien estará arriba hasta el 8 de marzo. “Aprovecho esta pasantía con esa visión de seguir mejorando, seguir aprendiendo, ahora con la posibilidad de aprender de los mejores”.

Nava, de 48 años, se inició como técnico con San Francisco en 2008 y la temporada anterior dirigió a los Gigantes de San José, conjunto Clase A+. Ahora, en 2017, se desempeñará como coach de bateo de las Ardillas Voladoras de Richmond (Doble A).

“Lo tomo como una bendición (su nueva asignación), porque los Gigantes confían en mí. Me están poniendo en un área crítica para ellos. Son peloteros que ya tuve, que pude enviar a una liga más alta y ahora voy a tener en mis manos poder de desarrollarlos y tenerlos listos para un posible llamado a las Grandes Ligas. Creo que soy personal de confianza de la organización y, nuevamente, tomo el rol de coach de bateo porque ellos quieren a alguien que conozca las directrices de la organización y los métodos para enseñar y poder desarrollar plenamente a esos jugadores que deben estar listos para jugar en Grandes Ligas”, explicó el Manager del Año y campeón con Zulia en la temporada 2016-2017 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El ascenso en el sistema de granjas de San Francisco es visto por Nava como un desafío, además de la posibilidad de seguir creciendo en su profesión.

“Es una promoción que me da una oportunidad de ver un mejor béisbol, más exigente, con muchos más prospectos y que es más dinámico. En la Liga del Este prevalece el pitcheo, se asemeja mucho a lo que se ve en Venezuela. Asumo el reto. Me he preparado a conciencia. Mientras más pueda diversificar mis conocimientos al juego, creo que me abriré más las puertas a la meta, que es poder llegar a ser un coach venezolano en las Grandes Ligas”.

No descuida a las Águilas

Una vez que termine la temporada de Ligas Menores en septiembre, Nava se tomará un descanso antes de asumir las riendas de los flamantes campeones de la Lvbp.