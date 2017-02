Lipso Nava: Fue una temporada de mucho crecimiento

Foto: Archivo Foto: Archivo

Las Águilas del Zulia terminaron su participación en la Serie del Caribe este lunes, luego de quedar en el camino contra el club puertorriqueño Caguas en semifinales, pero el manager Lipso Nava evalúa como positiva su primera temporada completa al frente del club marabino.

“En lo personal fue de mucho crecimiento, con triunfos importantes como fue ganar el premio Manager del Año y el campeonato 2016-2017, pero lo que más me llena fue que pudimos devolver la garra, identidad y entrega de los peloteros hacia esta divisa, que fue lo mismo que viví cuando defendí esta camiseta como pelotero. Eso era lo que quería buscar desde un principio y se logró. Ahora falta mantenerlo y seguirlo haciendo un hábito. La temporada fue muy fructífera. Llegamos hasta aquí (Culiacán)”, dijo Nava a través de una nota de prensa divulgada por Cárdenas Sports Media.

Luego de terminar en el último lugar de la clasificación en la 2015-2016, Zulia renació de sus cenizas para conquistar su primer cetro en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en 17 años, de la mano de su nuevo estratega.

Luego de concluir con balance de 33-30 la eliminatoria, la tropa dirigida por Nava exhibió un impresionante récord de 15-4, incluido el Clásico Caribeño.

“Nadie se imaginaba que llegaríamos casi a la final (en el Estadio Tomateros), pero es un poco triste, porque las cosas no se nos dieron en Culiacán. Esta serie tiene que mejorar ese formato, sobre todo eso que hicieron (la confusión para definir los cruces de semis), después de la primera ronda, que no sabíamos si nuestro rival era Cuba, Puerto Rico o México. No es por hablar destructivamente, al contrario, siempre hay que buscar los espacios para mejorar estas cosas y esa fue una de las fallas, al igual que el umpire del último juego (Jair Fernández, de México). Fue fatal, algo que no había visto nunca, pero eso es parte de esto, parte del béisbol”, manifestó.

Nava, cuyo contrato incluía una cláusula para un segundo año al frente del club, que fue ejercida, agradeció el respaldo de la afición zuliana que abarrotó todos los espacios posibles en el Luis Aparicio El Grande durante los playoffs del torneo doméstico y la entrega de sus dirigidos.

“A todos los aficionados de Águilas del Zulia quiero darles las gracias por el apoyo de una gran temporada, que quizás no terminó de la manera que esperábamos, porque nuestro objetivo incluía llevarles este trofeo (de la Serie del Caribe) a Venezuela. Lamentablemente, las cosas no nos salieron en este último juego, pero lo único que puedo expresar es mi orgullo y agradecimiento a este grupo de jugadores que se entregó por completo a esta divisa y dio lo mejor en el terreno de juego desde el primer pitcheo hasta el último. Sin ellos no hubiésemos llegado hasta aquí y estoy seguro que pocas personas creían que podíamos recorrer este camino, inclusive muchos de nuestros propios fanáticos, pero espero que a partir de ahora puedan tener más confianza en su equipo y mantener esa energía positiva que tanto nos ayudó dentro del terreno para ser campeones de Venezuela. A toda esa fanaticada, a la gerencia, al cuerpo técnico y a cada uno de mis peloteros mi eterno agradecimiento por una campaña inolvidable en mi carrera. Nos vemos en octubre para mantener a esta divisa en lo más alto del beisbol venezolano”, agregó.

Prensa Lvbp