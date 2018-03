Martín Pérez a paso firme para el Día Inaugural

Foto: Agencias Foto: Agencias

Martín Pérez sigue dando pasos agigantados en su recuperación, que de seguir como hasta ahora, estará de regreso antes de lo que estaba previsto, luego de ser operado en el codo derecho en diciembre del 2017.

El lunes Pérez realizó su primera apertura en el Spring Training, cuando se subió a la lomita en un juego de Ligas Menores de los Rangers. A pesar de ser bateado (permitió seis carreras – tres limpias- en cuatro innings), el zurdo dio un paso importante para conformar la rotación de Texas para el Día Inaugural, algo de lo que está convencido el criollo desde el proceso de su rehabilitación.

“Les mostraré que estoy listo”, dijo el nativo de Guanare en un reporte del periodista Drew Davison del Star-Telegram. “Ellos saben que me gusta competir y soy un gran trabajador. Estaré listo para ese momento, lo sé y siento eso. Dijeron que me iba a perder un mes, no voy a extrañar nada”.

Pérez totalizó 69 envíos, incluyendo 48 strikes y mostró que su brazo de lanzar está bastante bien al alcanzar las 94 millas y mantenerse entre las 90-91. En su actuación, abanicó a tres rivales y regaló un boleto.

A pesar de esta importante aparición, el siniestro tendrá que hacer más para convencer a los Rangers que puede estar disponible desde el inicio de la campaña.

“Él no determina eso”, señaló el coach de pitcheo, Doug Brocail. “Mi mayor temor es que baje y pueda afectarse su brazo. No sé cuáles serían las repercusiones”, expresó el instructor sobre par de jugadas en las que el criollo se vio obligado a fildear.

Sin embargo el serpentinero, de 26 años, sigue convencido de que puede conformar la rotación desde el primer día de la zafra.“Por supuesto que estaré listo. Mi brazo está bien”, insistió.

Ahora, el siguiente paso para el venezolano será una sesión de bullpen este miércoles (14/03) o jueves (15/03), para posteriormente tener una salida en la Liga del Cactus.

El venezolano ha sido parte importante del staff de abridores de los Rangers en los últimos años, incluso ha sumado más de 30 aperturas y más de 20 victorias en sus dos temporadas más recientes, en las que ha acumulado más de 180.0 entradas en cada una de esas campañas.

En el 2017 dejó marca de 13-12 en 32 presentaciones, con una efectividad de 4.82 al permitir 99 carreras libres de suciedad en 185.0 innings. Luego de un difícil inicio de zafra, Pérez terminó con récord de 8-2 y 3.71 PCL en sus últimas 11 aperturas.

“Puede dominar a los bateadores tanto en el lado izquierdo como en el derecho, administrar bien un juego, acercarse a ese pináculo de 200 entradas. Todavía le queda techo por alcanzar”, apuntó el manager Jeff Banister sobre el portugueseño.

Martín irá a su séptima temporada en las Grandes Ligas (todas con Texas), en las que tiene marca vitalicia de 41-42 y un porcentaje de carreras limpias permitidas de 4.43 en 119 juegos lanzados.

Prensa Lvbp