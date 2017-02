Miguel Cabrera fortaleció tobillo para 2017

Aunque la temporada 2016 de Miguel Cabrera le sirvió para colocar sus estadísticas en el nivel que acostumbra, nuevamente un enemigo volvió a darle dolores de cabeza—o tobillo. El inicialista de los Tigres de Detroit volvió a tener problemas en las articulaciones y fue el área que quiso trabajar más en su preparación.

Cabrera le aseguró a MLB que trabajó incansablemente y fortaleció sus tobillos durante sus vacaciones. No fue necesario operarlo, sin embargo, sí de una rutina especial que tiene esperanzado al aragüeño.

“Espero que no me moleste más durante la temporada”, expresó Miguel Cabrera que apunta a no perderse muchos encuentros en 2017. “Con un poco de suerte, voy a poder estar sano durante todo el año”.

En una campaña donde bateó para .316 con 38 cuadrangulares y 108 carreras remolcadas, una de las razones que dejaron satisfecho a todo Detroit fueron los 158 encuentros que disputó. Pero aunque solamente faltó 4 juegos, Cabrera aseguró que las molestias de tobillo aparecieron el último mes de campaña y lo limitaciones en su accionar.

Ahora, con sus articulaciones en mejores condiciones, nuevamente Miguel Cabrera afronta su temporada 15 en las Grandes Ligas como la máxima estrella de los Tigres de Detroit. Siendo un veterano que está próximo a cumplir 34 años de edad, mantenerse saludable es la principal tarea para el venezolano.

Vía: Agencias