Mike Trout pacta extensión de US$430 millones

Foto: Prensa MLB Foto: Prensa MLB

Mike Trout está cerca de pactar con los Angelinos de Los Ángeles un contrato de 432 millones de dólares y 12 años que rompería el récord para el acuerdo más lucrativo en la historia del deporte en Norteamérica, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.

El acuerdo fue divulgado el martes por la fuente que habló con AP bajo la condición no ser identificada debido a que el acuerdo no ha sido completado y no se ha anunciado.

Trout eclipsaría el contrato de 330 millones y 12 años que Bryce Harper firmó hace poco con los Filis de Filadelfia. Su valor promedio anual de 36 millones rebasaría los 34,4 millones que Zack Greinke cobra en su acuerdo de seis con Arizona que comenzó en 2016.

El acuerdo de Trout incluye una bonificación por firmar y reemplazará el contrato de 144,5 millones y seis años con el que el jardinero iba a cobrar 66,5 millones en las próximas dos temporadas.

A sus 27 de años, en la plenitud de su carrera, Trout es considerado como el mejor pelotero de la actualidad y hubiera sido codiciado como agente libre tras la temporada de 2020.

