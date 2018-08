MLB anunció el calendario de la Postemporada 2018

Major League Baseball anunció el calendario para la Postemporada del 2018, la cual arranca con el Juego por el Comodín de la Liga Nacional a través de ESPN el martes 2 de octubre, seguido por el de la Liga Americana en TBS el miércoles 3 de octubre.

La temporada regular culmina el domingo 30 de septiembre, y en caso de ser necesario, los juegos de desempate de la campaña regular serían transmitidos exclusivamente por la cadena ESPN el lunes 1ro de octubre.

The 2018 Postseason will begin on Tues., 10/2 with the NL Wild Card presented by Hankook on ESPN, followed by the AL Wild Card Game presented by Hankook on Wed., 10/3 on TBS. The 114th World Series presented by YouTube TV begins on Tues.,10/23. pic.twitter.com/4V4MH5HScc

