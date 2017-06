Muguruza accede a octavos de Roland Garros

La española Garbiñe Muguruza, defensora del título y cuarta favorita, ya está en octavos de final de Roland Garros, tras haber derrotado a la kazaja Yulia Putintseva, cabeza de serie 27, por 7-5 y 6-2 en 1 hora y 40 minutos.

“Ha sido una lucha dura, he tratado de no perder la concentración ante una adversaria que el año pasado alcanzó los cuartos de final, he intentado estar todo el tiempo en el partido para poder ganar”, dijo desde la pista central de París la ganadora de la pasada edición.