Nadadores criollos buscan cupo para Juegos Olímpicos Juveniles

En la sexta edición del Campeonato Mundial de Natación, categoría juvenil, a celebrarse desde este miércoles 23 hasta el lunes 28 de agosto en la población estadounidense de Indianápolis, participarán cuatro atletas venezolanos.

Se trata de los jóvenes Alberto Mestre Jr, Andrea Santander, Aitor Fungairiño y Bryan Chávez, quienes buscarán los registros que le permitan su clasificación a los III Juegos Olímpicos de la Juventud, programados para el próximo año en Buenos Aires, Argentina.

Los cuatro nadadores criollos, considerados parte de la generación de relevo de la disciplina deportiva nacional, competirán bajo la supervisión del entrenador Oscar Huen, en la justa organizada por la Federación Internacional de Deportes Acuáticos, Fina.

Fungairiño participará en los 50, 100 y 200 metros espalda, además de los 200 metros libre; Santander actuará en los 200 y 400 combinado, 50, 100 y 200 metros libre, mientras que Chávez lo hará en los 50 y 100 metros mariposa y libre, así como en los 200 libre. Mestre competirá en los 50 y 100 libre.

Fungairiño, Santander y Chávez recientemente ganaron medallas en el Campeonato Suramericano de Cali, Colombia, celebrado a mediados de abril de este año.

“Siento que he mejorado mucho en mis entrenamientos. Al principio me sentía como pesado, pero actualmente, por la distribución de objetivos en el plan de mi entrenador Verastegui, tengo mejor desplazamiento y me canso menos cuando ejecuto las repeticiones”; resaltó el varguense Bryan Chávez, antes de partir a Estados Unidos.