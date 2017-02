Pablo Sandoval llegó motivado a los entrenamientos

Pablo Sandoval ha lidiado durante toda su carrera con su sobrepeso y una vez más, tras su arribo a los entrenamientos de primavera de los Medias Rojas en Fort Myers, Florida, volvió a escuchar las mismas preguntas sobre su batalla contra la báscula.

Este jueves se dejó ver en mejores condiciones físicas que hace un año, pero el carabobeño volvió a evadir las interrogantes sobre cuántos kilogramos perdió durante los últimos 12 meses.

“No lo sé. No me enfoco en la escala. Me concentré en hacer mi trabajo y en el programa que he estado siguiendo. En el staff del equipo han estado tocando eso, pero no le he puesto atención al peso”, le dijo el Panda al Boston Herald.