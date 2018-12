Rojas perdió respeto por Guillén

Foto: Archivo Foto: Archivo

Entre dimes y diretes aún no se conoce el origen de lo sucedido el pasado miércoles en la trifulca entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, y las versiones contrapuestas incluyen a los mánagers de ambos clubes.

La tarde de este viernes, previo a un nuevo choque entre escualos y melenudos después de la riña protagonizada, tanto Mike Rojas como Oswaldo Guillén hablaron y ahora parece que las diferencias se asentaron.

“Yo le tenía respeto a Ozzie Guillén como mánager, pero se lo perdí ese día”, dijo contundentemente el estratega de los capitalinos a la prensa local. “Nadie me va a decir a mí que dos bolazos por la espalda no fueron mandados por el mánager”, esgrimió.

En contraposición a la acusación, el piloto de los litoralenses aclaró: “Yo no tenía idea de lo que estaba pasando (fuera del terreno con ello), pero yo soy el responsable de este equipo y hablé con la gente del Caracas (…) si yo fuese mandado ese pelotazo no tendría problemas en decirlo. Al pelotero y al mánager de ellos, pero no fue así”, recalcó Guillén.

Caracas y La Guaira se enfrentaban el viernes 21, en el estadio Universitario en un duelo en el que estaba en disputa el dominio de la serie particular. Los Leones dominan la lucha con cuatro triunfos por dos reveses y de ganar anoche, aseguraban la confrontación.

Más allá de del toma y dame, en los dos clubhouses esperan las sanciones de la liga cuanto antes, para terminar de pasar la páginas a la que todavía le quedas dos juegos el 28 y 29.

Con información de Globovisión.com