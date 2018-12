Sergio Mitre: Me apunto en la lista del draft

Foto: Agencias Foto: Agencias

La experiencia en postemporada siempre es fundamental para todo equipo aspirante, así como tener un brazo capaz de sumar innings y que este prevenido en caso de dar apertura a un choque. Eso se vio en la LVBP con el californiano Sergio Mitre, quien participó con Tiburones de La Guaira.

Por ello, expresó su deseo de ser tomado por alguna de las novenas clasificadas a enero, tras decretarse la eliminación de los escualos. “Me apunto en la lista. Sí se puede y me dan otra oportunidad de seguir aquí, a ver si puedo ayudar a otro equipo”.

Llegó para la segunda quincena de diciembre (debutó el 16) y realizó tres salidas, que le sirvieron para calibrar el nivel de la pelota criolla.

“Me ajusté a lo que se me puso en el plato, no conozco la liga pero tampoco me conocían a mí, traté de mantenerme con lo fuerte que tengo, y al final del día no tuve los resultados que quería, ganar los dos juegos que lance, pero siento que me fue bien y sigo agarrando ritmo”, avisó el derecho de 37 años.

En 13 capítulos laborados, dejó efectividad de 2.08, donde permitió cuatro carreras (tres de ellas limpias), diez hits y concedió cinco boletos, aunque abanicó a siete rivales. Su Whip es de 1.15 y pudo aportar par de aperturas al bando escualo, donde pasó las cinco entradas, pese a caer dos veces.

“El plan de ataque, como me enfoque, la adrenalina del juego mismo, tratar de hacer mi trabajo y dar lo mejor de mí”, indicó el exgrandeliga de cómo afrontará un encuentro de play-off.

Vía: Meridiano