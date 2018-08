Anclaje al Petro podría suponer dolarizar la economía, según José Guerra

El economista e integrante de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional (AN), diputado José Guerra, considera que el anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro sobre el anclaje en el Petro ha generado mucha más confusión.

Explicó que la confusión es mayor porque el Petro deja de ser una cirptomoneda y se convierte a ser una unidad contable “antes era una criptomoneda porque la minaba el Estado, era una moneda digital y ahora se piensa usar como una unidad de cuenta, una unidad de referencia para denominar precios”.

En entrevista a César Miguel Rondón en el circuito Éxitos en Unión Radio, el parlamentario precisó que al principio se van a referenciar las actividades de PDVSA en Petros pero la estatal paga salarios ¿lo hará en Petros o en bolívares? al igual que las contribuciones fiscales. PDVSA cuando vende las reservas en divisas al BCV en que le pagará en Petros o dólares, es una confusión fenomenal”.

Guerra considera que con el anclaje al Petro podría esconder la dolarización de la economía porque “el precio de un Petro equivale a un barril de petróleo, o sea $ 63, si va a referenciar los salarios esto quiere decir que se va a dolarizar la economía. Se está renunciando a la soberanía monetaria que es la emisión de su propia moneda”

“El gobierno no sabe lo que está haciendo, o sabe lo que está hablando, yo no veo cómo se puede aplicar esto, porque el Petro no es comercializable y no existe como moneda, no es transable, no es visible y no se puede utilizar”, aseveró.