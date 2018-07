Asoquim reporta caída de producción en 50% en seis meses

Foto: archivo Foto: archivo

En 15% cerró la producción del sector químico en el primer semestre del año, mientras que en diciembre de 2017 terminó en 30%, representa una caída de 50% durante seis meses, según datos de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim).

El presidente del gremio Francisco Acevedo, explicó que comparando los números de 2017 con los del primer semestre de 2018, la producción y la demanda se vinieron abajo, sin embargo, “no sorprendería mucho si tenemos un segundo semestre del año en el que extrañaríamos el primero e inclusive al año pasado”.

Asimismo señaló el empresario que la caída de la producción en el primer semestre de 2018 es también producto de la caída de la demanda.

Explicó que “el sector requiere de alrededor de 500 millones de dólares anuales y hasta ahora ha contado con 250 millones de dólares. El problema no es ya el suministro de divisas, si no que mejoremos la economía y si no se toman las medidas necesarias para reactivar el sector, no hacemos nada con divisas si no hay demanda.

Acevedo alertó sobre la crisis en el sector que calificó de “sumamente grave” por falta de materia prima. Los insumos para los envases de aluminio provienen de Sidor y para los de plástico de Pequiven. El 100% de los productos fabricados en el país requieren envases por lo que indudablemente la escasez de estos recipientes genera una cadena de desabastecimiento.

Mientras en lo que va de año han cerrado cuatro empresas de 213 afiliados al gremio, pero Acevedo teme que continúe el cierre de industrias si las condiciones económicas no cambian en el país. “Si el Gobierno toma las medidas económicas necesarias para cambiar la dirección en la cual va la economía y empieza a crear crecimiento, el sector puede sobrevivir”, sin embargo, de no realizarse, la posibilidad de que más empresas empiecen a cerrar este año aumenta significativamente y agregó el empresario que es necesario que el control de cambio sea erradicado.

Con información de EU