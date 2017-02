Fetraharina: Sin materia prima no habrá pan en el país

Foto: Archivo Foto: Archivo

El presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina (Fetraharina) Juan Crespo, aseguró, este lunes, que mientras no haya materia prima no habrá venta de pan en el país. “Mientras no se resuelvan los problemas de la materia prima no hay pan, ni habrá pan”, expresó en una entrevista radial.

Indicó que el molino de Catia se encuentra paralizado, por lo que afirmó que es necesario que arriben al país ocho barcos con 30 mil toneladas de harina para el abastecimiento. Por su parte, criticó que el gremio no haya sido invitado a las reuniones por el Gobierno Nacional para discutir sobre las estructuras de costo.

Vía: Agencias