José Guerra: Quitarle cinco ceros a la moneda no reducirá la inflación

Foto: cortesía Foto: cortesía

Los economistas José Guerra y Asdúbal Oliveros, afirmaron que eliminarle ceros a la moneda no resuelve el problema de la hiperinflación en el país.

El también diputado de la Asamblea Nacional (AN) considera que “quitarle los cinco ceros a la moneda no va a reducir la inflación porque lo que se está haciendo es un cambio de escala en la métrica en la moneda, pero no hay medidas fundamentales para corregir las causas de la hiperinflación que son de orden fiscal y monetario“.

Señaló Guerra que cuando se anuncia un programa económico lo primero que hay que tener claro es que tiene unos objetivos a alcanzar para poder ser evaluados porteriormente, para lo que también se necesita definir un conjunto de instrumentos que hagan factibles la consecución de esos objetivos.

“Ayer no se delineó nada, solo se anunciaron unas medidas específicas, lo que no representa un programa económico propiamente, pues son medidas sueltas, aisladas, lo que refleja el estado de desorganización y la incoherencia del gobierno sobre lo que se debe hacer para enfrentar la hiperinflación”, resaltó Guerra.

Por su parte, Asdrúbal Oliveros, considera que con estas medidas se evidencia que no hay una visión integral de atacar el problema económico de Venezuela que tiene dos elementos centrales que es la hiperinflación y una agresiva depresión económica que lleva ya cinco años.

“Estas son unas medidas inconexas con poca profundidad muchas de ellas muy poco bien explicadas y para poder atacar los problemas de la economía se necesita generar confianza porque la hiperinflación tiene muchas aristas y una de ellas es la expectativa de los agentes económicos sobre los precios a futuro para salvaguardad su patrimonio”, expresó el experto.

Con información de Globovisión