Maduro reconoce su “responsabilidad” en la crisis económica del país

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reconoció este lunes su “responsabilidad” en la grave crisis económica que padece el país y calculó que se requieren dos años para “lograr” una recuperación con “alto nivel de estabilidad”.

Pese a su enorme riqueza en recursos, Venezuela atraviesa una severa crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas, una deficiente prestación de los servicios públicos y una altísima inflación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima cerrará en 1.000.000 % este 2018, según reseña Efe.

Con frecuencia, el Gobierno achaca el mal desempeño de su economía a una “guerra económica” dirigida por Estados Unidos junto a factores de oposición interna y de la región, pero el propio Maduro pidió a sus ministros cambiar las excusas por resultados.

“¿Qué el imperialismo nos agrede? Basta de lloriqueos vale (…), ustedes no me ven lloriqueando a mí, ni los nombro ya, no me ven lloriqueando frente al imperialismo. Que nos agreda, nos toca a nosotros producir con agresión o sin agresión”, añadió.