Petros se venderán en bolívares cuando alcancen mercado secundario

El superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas, Carlos Vargas, informó este miércoles que está previsto que el petro se venda únicamente en bolívares a través de las casas de intercambio una vez que alcance el mercado secundario.

“Es una medida que avanza sobre la integración de un modelo como el del Dicom. Un modelo diseñado para impulsar la economía venezolana, el sector importador, el sector productor venezolano y están tomándose acciones en consecuencia”, dijo el funcionario en entrevista a Unión Radio.

También explicó que una vez culminada la etapa de preventa, los petros que regresen al país producto de operaciones comerciales derivadas de las empresas del Estado y el sector turismo, serán subastados a través del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom) para ser liquidadas en bolívares.

Destacó que el petro es un criptoactivo, una actividad que Venezuela estableció como lícita, es decir, el país decidió crear un activo a través de esa actividad. En ese sentido, no existe la posibilidad de un símil con un bono o emisión de deuda, debido a que el petro no tiene fecha caducidad, y por tanto no genera una obligación al término de esta, ni produce intereses, características fundamentales de un bono.

Señlaó que el petro se comporta más como una moneda, o signo de intercambio de activos digitales intangibles a través de los cuales se pueden canjear bienes y servicios. El hecho de que sea respaldado por las reservas petroleras del país, explicó, implica que Venezuela dispone de un espacio georeferenciado donde existen certificados 5.300 millones de barriles para responder a través de su explotación ante cualquier eventualidad. Aseguró que no compromete los yacimientos petroleros, ni involucra la entrega de ningún activo petrolero subyacente.

Asimismo, resaltó que 34 países han confirmado su disposición a invertir en petros y agregó que hay muchas intenciones de intercambio y compra de alimentos, de servicios, materia prima y medicinas.

“Son muchas más de 34. Son 34 que ya confirmaron pero son muchísimas más. Estamos cerca de 100 países que ya han manifestado su intención de participar con poquito o con algo, con lo que consideran importante para ellos”, aseveró.

A su juicio, el petro ha dado muestras de ser una iniciativa importante el el mundo. “Nos hemos convertido en vanguardia de un nuevo modelo económico”, resaltó.

“Creemos que Venezuela se prepara para el relanzamiento de su economía con un con un instrumento poderoso como es el petro”.

Con respecto a la declaración de nulidad del petro por parte de la Asamblea Nacional, la catalogó como “una mezcla de ociosidad con ignorancia”.

Vía: Agencias