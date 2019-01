Sanciones internacionales le hicieron perder a Venezuela $ 20 mil millones en 2018

Foto: Archivo Foto: Archivo

Las sanciones internacionales que aplica Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela le han hecho perder a la Patria de Bolívar por lo menos 20 mil millones de dólares durante el año 2018, informó el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

En una entrevista que concedió al periodista y analista político español, Ignacio Ramonet, destacó que “son pérdidas multimillonarias, nos persiguen las cuentas bancarias, nos persiguen las compras en el mundo de cualquier producto, alimenticio, medicina, es una persecución salvaje, es criminal lo que se hace contra Venezuela”.

El mandatario nacional señaló que lo que le están aplicando a Venezuela no es un bloqueo, “es una persecución, una persecución de las cuentas bancarias, de los negocios que Venezuela hace en el mundo, del comercio, de las compras”.

En ese sentido puso como ejemplo que la empresa financiera internacional Euroclear le secuestró a Venezuela en el año 2018 mil cuatrocientos millones de dólares “que teníamos ya comprometidos para comprar medicinas, insumos; para comprar alimentos y nadie responde”.

Maduro destacó que Venezuela ha denunciado esta persecución en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante el Secretario General de la instancia, así como ante distintos organismos “y nadie dice nada”.

Resaltó que el Gobierno Nacional tiene una lucha para “liberarnos, por independizarnos de toda esa persecución y bloqueo, y eso sólo se logra a través de la producción de riquezas”.

El mandatario nacional comparó la persecución de la que está siendo víctima Venezuela, con la que aplicó el alemán Adolf Hitler a los judíos, “la he comparado, me he atrevido, con el permiso de la comunidad judía mundial, nos persiguen. Nos persiguen desde los Estados Unidos con obsesión, con obsesión, y nos quieren hacer daño económico para asfixiarnos, no lo han logrado, no lo van a lograr”.

Vía: AVN