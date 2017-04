Llegó la hora de la fe

Jesús en el Huerto de Getsemaní es la imagen sacada en procesión cada Martes Santo. // Foto: Cortesía Jesús en el Huerto de Getsemaní es la imagen sacada en procesión cada Martes Santo. // Foto: Cortesía

El Martes Santo tiene un significado especial. Es la hora en la que se pone a prueba la fe. Así lo hizo Jesús, cuando, un día después de su entrada triunfal a Jerusalén y habiendo salido muy temprano a Betania, junto a sus discípulos, hambriento, se topó frente a una higuera sin frutos. “Que nunca jamás coma nadie frutos de ti”.

Al día siguiente, sus discípulos vieron cómo aquella frondosa higuera yacía desnuda entre ramas y con sus hojas marchitas. “A ustedes, en verdad les digo, deben tener fe”. Pedro, uno de los discípulos más amados por Jesús le dijo “Yo daré mi vida por ti, señor”, a lo que Jesús respondió “Te aseguro que no cantará el gallo hasta que no me hayas negado tres veces”.

Las proféticas palabras se cumplieron horas después, también junto al augurio que sobre la mesa, en la Última Cena, el Hijo de Dios tuvo con sus discípulos. “En esta mesa alguien me traicionará, será a quien dé pan untado”. Entonces, preparó pan y se lo entregó a Judas Iscariote. Todos se sorprendieron cuando Judas entró en ira y abandonó la mesa. Posteriormente, vendió a Jesús.

El Martes Santo es sacada en procesión la imagen de Jesús Cautivo. Allí estaba, en el Monte de Getsemaní, cuando apareció el ángel. Jesús sintió miedo, porque sabía todo lo que ocurriría. Jesús, el humano, se abalanzó en llanto. El ángel le dio esperanzas a Jesús, quien prontamente sería juzgado y moriría en la cruz, por el perdón de los pecados de la humanidad entera.

Durante su vida pública, para realizar milagros, Jesús pedía una sola cosa: fe. A dos ciegos que le suplicaban la curación, les preguntó: ¿creéis que puedo hacer eso? -Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se haga en vosotros conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Y cuentan los Evangelios que, en muchos lugares, apenas realizó prodigios, porque a la gente le faltaba fe.