¡Llegó la hora de poner en practica hábitos para atraer lo que deseas!

Para usar la Ley de Atracción a nuestro favor, es importante que entendamos que no se trata simplemente de hacer como Harry Potter con la varita mágica y que las cosas aparezcan. Es cuestión de ir trabajando constantemente nuestra energía y de mantener una vibración de positividad que amplíe constantemente nuestros horizontes.

Constantemente renuevan su energía positiva

Todo lo que quieres atraer se va a manifestar, siempre y cuando lo pidas desde un lugar de paz, aceptación, alegría y confianza. El universo responde a tu vibración energética con una manifestación en el plano material equivalente. Por ello necesitas hacer un cambio de mentalidad, en el que tu serenidad y tu alegría estén en primer lugar. Para eso, tienes que dedicar un tiempo todos los días para volver a tu centro, cultivar la ecuanimidad y alimentar tu bienestar.

Saben pedir sin miedo

Quienes realmente atraen a su vida lo que desean, no solo saben, sino que sienten de corazón que lo merecen. Si este no es tu caso, te recomiendo hacerte la siguiente pregunta: ¿qué pediría ahora si tuviera la garantía absoluta de que se fuera a cumplir? Trata de pensar en algo realmente grande. Explora tu deseo de crear un impacto positivo en el mundo, en tu comunidad, en el ambiente, en tu propio espíritu. Déjate guiar por ese impulso; cuando se trata de la Ley de Atracción no importa el “cómo” va a suceder, lo relevante es el “qué”, y la vibración con la que acompañas tu intención.

Viven en un estado de expectación positiva permanente

Están siempre felices y confiados de que algo muy bueno viene. Saben que todo tiene una razón de ser y siempre miran el lado positivo. Esto también aplica cuando tienen un contratiempo, o cuando en apariencia, las cosas aún no han cambiado mucho. Es la misma sensación de haber ordenado una pizza y saber que está a punto de llegar; exactamente así, con esa misma expectativa de disfrutar completamente lo que viene.

Están totalmente seguros de que eso que quieren va a pasar

Así de simple. No dudan absolutamente nada, no están pensando en ningún momento: “¿Será que sí, será que no?”. Simplemente confían en que todo sucederá en el momento perfecto y no alimentan la ansiedad ni la desesperanza.

Se mueven en la dirección de sus deseos

No se sientan a esperar que las cosas ocurran solas; acompañan cada intención con una acción coherente. Las personas que saben usar la Ley de Atracción entienden la importancia de dar pasos en la dirección hacia la que quieren avanzar y nunca se quedan de brazos cruzados. El hecho de que ellos se activen es lo que garantiza que esa energía se mantenga en movimiento… y solo así se puede concretar el acto de atraer.

Con información de Panorama