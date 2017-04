5 errores que cometes al lavarte el cabello

Foto: Agencias Foto: Agencias

La ducha es uno de los momentos más reconfortantes de la vida de todo ser humano (¿quién no ama sentir el agua tibia recorrer el cuerpo?). Sin embargo, las mujeres deben prestar mucha atención a la manera en la que lavan su cabello, ya que de eso depende el desarrollo del peinado de cada día.

Para que logres tener una melena perfecta todos los días, reunimos los errores más comunes que se cometen al lavar el cabello junto al experto en cabello y hair stylist de Zilvà Beauty Club & Spa, Carlos Fuentes.

¡Tómalos en cuenta en tu siguiente baño y corrígelos a partir de hoy!

1. REVOLVER EL CABELLO AL LAVARLO

Un gran error que se comete al lavar el cabello es que no aplicamos el shampoo correctamente en nuestra melena. “La forma correcta de lavar tu cabello es en forma de zig zag; entrecruzando los dedos y enfocándose en el cuero cabelludo”, explica Carlos. También no olvides que sólo debes aplicar poco producto en las puntas.

2. USAR DEMASIADO PRODUCTO



¿Crees que por que sale mucha espuma al aplicar tu shampoo lo estás lavando de forma correcta? ¡Gran error! Carlos Fuentes nos revela que la cantidad correcta de shampoo que debes aplicar es del tamaño de una moneda de dos pesos.

Si tu shampoo es de una línea profesional, no te preocupes si no saca espuma ya que no tienen sulfato y eso limita su creación.

3. SE ABUSA DEL CALOR DEL AGUA



Al momento de bañarte y lavar tu melena debes usar agua tibia o fría. “El agua caliente estimula la deshidratación del cabello, abre los poros y provoca la caída del cabello, ¡debes evitarlo!”, comenta el experto. ¡Cambia este error hoy mismo!

4. NO SE ESCUCHA AL CABELLO



Si usas un shampoo regular en tu cabello, no siempre tendrás los resultados que tanto esperas. ¿La razón? No estás escuchando correctamente a tu cabello. Analiza si lo tienes más graso en el cuero cabelludo o en las puntas, también observa con atención qué tanto te duran los productos y acércate a los expertos para que te ayuden a conocer a profundidad tu cabello.

“Debes detectar bien qué tipo de cabello tienes ya que algunos productos capilares son para todas. Es necesario saber cómo es tu pelo para que notes mejores resultados”, explica Carlos, hair stylist de Zilvà Beauty Club & Spa.

Una gran ventaja que puedes encontrar en este salón es que cuentan con un examen capilar que te revela el estado de salud de tu cuero cabelludo, por lo que los expertos te pueden guiar a elegir el mejor producto para ti.

5. NO SE USAN LOS PRODUCTOS CORRECTOS



¿Tu pelo es chino o lacio?, ¿sueles tener mucho frizz? Lee las etiquetas de los productos de cabello y descubre qué beneficios tiene cada uno. Busca productos que realmente se ajusten a tu día a día y no temas experimentar, sólo así encontrarás el ideal para ti.

