5 Tips de belleza que toda mujer debe saber

Para manetenerte bien no necesitas lo más costoso, ni lo más complicado, ni lo más doloroso. Los expertos sostienen que la mayoría de nosotras sólo debe prestar atención a unos pocos secretos básicos de belleza que pueden ayudarte a lucir y sentirte bien sin gastar mucho tiempo o dinero.

Tip # 1: Nunca subestimes el poder de las cremas hidratantes

No importa si tu piel es seca, normal, o grasosa. No tienes que invertir en muchas cremas, con un sólo producto que sea bueno puedes tener una piel de ensueño.

Si estás en tus 20 o 30 años, dicen los médicos, las cremas hidratantes te darán la protección que necesitas para prevenir el envejecimiento prematuro, afirma el cirujano plástico de Park Avenue, Darrick Antell, MD.

Tip # 2: El protector solar es el mejor producto Antienvejecimiento.

Antes de ver un cirujano plástico, antes de gastar la mitad del sueldo en cremas anti-envejecimiento, ponte protector solar. Todos sabemos que el protector solar reduce el riesgo de cáncer de piel, pero ¿también sabes que es un secreto asombroso de belleza que ayuda a mantener una piel joven? Las personas que se exponen mucho al sol se arrugan mucho antes de su tiempo.

Sin la protección del filtro solar, si expones tu piel (aunque sea sólo por un par de minutos) todos los días al sol (y no necesariamente a un día soleado, pues los rayos UV atraviesan esas nubes grises), en poco tiempo verás cambios notables en la piel, sostiene la Academia Americana de Dermatología.

Tip # 3: Elige tu limpiador con prudencia.

Si lo que usas diariamente para limpiarte la cara es agua y jabón, puedes ir reconsiderando tu estrategia de limpieza. Los dermatólogos dicen que uno de los mejores consejos de belleza es utilizar un limpiador suave y utilizarlo con moderación.

Lavarte la cara con demasiada frecuencia – más de dos veces al día – puede hacer que dañes la barrera lipídica natural, la cual es el manto protector que mantiene tu piel lubricada para que luzca y se sienta saludable.

Tip # 4: Utiliza las herramientas adecuadas para el trabajo adecuado

Puedes tener sombras de ojos marca Dior, base Chanel, bronceador Clarins y delineador Yves Saint Laurent. Sin embargo, si no tienes las herramientas adecuadas de aplicación, los beneficios de estos productos se perderán.

Los cepillos y las brochas deben ser suaves, pero también tener sustancias para que los productos se puedan distribuir a lo largo de la superficie de tu piel. Si mojas un pincel en la sombra o rubor y el color se cae antes de llegar a tu cara, este es un pincel malo, dicen los expertos. Si vas a invertir en buenos productos, elige buenas herramientas de maquillaje. Sólo tienes que hacerlo una vez.

Tip # 5: Tratamiento para el pelo y maquillaje cada 2 años

Si llegas a tu reunión de exalumnos y tus amigos te dicen que pareces una foto, corre, corre, corre hacia el salón de belleza más cercano. ‘Idealmente, tu imagen, incluyendo el cabello y maquillaje, deben renovarse al menos cada dos años’, afirma el experto de Beverly Hills, Nick Chávez. Mantén un aspecto moderno, dice Chávez, pues te verás más joven.

Si ha pasado un tiempo largo desde que has tenido un cambio, aprovecha y vete a tu peluquería y tienda de belleza y no tengas miedo de pedir ayuda. Este mes no compres esas botas que tanto quieres, invierte en ti. Acuérdate, es una vez cada dos años.