Beneficios de usar una papa cruda en tu rutina de belleza

Aunque parezca muy loco, la papa cruda es un potencializador en el cuidado de la piel. Es de esos productos caseros que tienes a la mano, capaces de remover hasta manchas de tu rostro. Tiene gran riqueza en almidón vegetal, carbohidratos y vitamina C.

1.Diles adiós a las ojeras:

Esa apariencia oscura que cubre toda la zona de los ojos te hace lucir cansada, por lo que muchas veces recurres a rodajas de pepino para reducir la inflamación y su color. Esa misma función la pueden hacer las patatas, las cuales favorecen la circulación de esta área tan sensible y reduce la dilatación de los vasos sanguíneos que se concentran en estas zonas.

Para ello, corta dos rodajas de papa cruda de un centímetro de grosor, hazlas puré con un tenedor y divide en partes iguales. Coloca cada una sobre un pañuelo de lino y luego ponlas sobre las ojeras por 20 minutos. ¡Notarás resultados impresionantes!

2. Elimina las manchas de la cara:

Durante el embarazo, por exposición al sol o por descuido con productos de maquillaje, esas son algunos factores que promueven que a cualquier mujer le aparezcan manchas en la cara, brazos, cuello o en cualquier parte del cuerpo.

De acuerdo con el portal Guide What, la papa cruda es tan poderosa que reduce el impacto o la visibilidad de las manchas faciales asociadas con la edad o el paso del tiempo.

¿Qué necesito? -La pulpa de una papa pequeña. -1 pepino. -1 cucharada de vinagre de manzana. Preparación: Ralla la papa y el pepino bien finos. En una taza, coloca ambos ingredientes e incluye el vinagre. Aplica con un algodón en modo mascarilla y deja actuar por 20 minutos. Posteriormente lava con agua fría.

3. Contra el envejecimiento prematuro:

Hay mujeres que quieren mantenerse jóvenes para toda la vida. Si te expones al sol entre las 10 a.m. y las 3: 30 p.m. sin protección, no tomas suficiente agua y no aplicas cremas hidratantes a la piel, la epidermis envejece. Basta con realizar un pequeño masaje facial con una rodaja de papa cruda. Eso sí, antes de hacer este procedimiento, debes asegurarte de lavarte bien el rostro.

4. Seca el acné:

Sin importar el género, mujeres y hombres sufren de igual forma cuando su rostro es invadido por el antiestético acné. Sin embargo, por su contenido en vitamina C, potasio, cobre y azufre, los especialistas de Mejor con Salud recomiendan usar la papa entre sus productos de belleza para eliminar todas esas toxinas.

El procedimiento que debes hacer es el mismo que el de envejecimiento prematuro, pero a diferencia de que con este no debes lavarte el rostro sino dejar actuar el producto por toda la noche.

5. Mascarilla para el cabello:

Además de beneficiar la piel, la papa cruda mezclada con otros ingredientes es sumamente poderosa. Prepara la siguiente receta para colocar sobre el pelo:

-Ralla una papa cruda hasta hacer una pasta suave y exprime su jugo. -Mezcla esa agua con un huevo entero, tres gotas de limón y dos tazas de yogur natural. -Aplica la mezcla sobre tu melena desde la raíz hasta las puntas. Déjala reaccionar de 20 a 30 minutos. Lava como de costumbre. Haz este proceso cada 20 días para obtener excelentes resultados. ¡No te arrepentirás!

