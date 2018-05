Cinco trucos para disimular las raíces del cabello

Todas las mujeres con el pelo teñido deben lidiar inevitablemente con la raíz oscura que aparece entre una coloración y otra.

A pesar de que últimamente dejar visibles las raíces oscuras del tinte se ha convertido en una tendencia entre celebrities y famosas, hay muchas mujeres que no se ven favorecidas con ellas y prefieren ocultarlas cuanto antes.

Si tú eres una de ella pero aún no puedes ir a la peluquería para teñirte de nuevo, ¡no te preocupes! aquí te mostramos algunos consejos útiles con los que conseguirás disimular la raíz del tinte de forma inmediata.

1-Una de las claves para evitar que la raíz del tinte o de las mechas sea visible tan rápido, es lavar el cabello con champús de color específicos para cabellos teñidos. Este tipo de lociones están diseñadas para prolongar el color de los tintes y consiguen mantenerlo uniforme e intenso el doble de tiempo. Están disponibles en numerosos tonos y debes hacerte con aquel que se asemeje al tuyo para lograr disimular la raíz del tinte. Además, también puedes completar el lavado aplicando un acondicionador o una mascarilla indicada para pelo teñido, así tu melena lucirá mucho más sana y fuerte.

2-Las raíces oscuras fruto de la coloración son mucho más notorias en un cabello lacio o liso, por ello si quieres disimularlas es aconsejable que procures aportarle a tu melena un poco más de volumen. Evita el uso de la plancha alisadora y, en su lugar, sécate el cabello con la cabeza boca abajo o acompaña el secado con un cepillo redondo para conseguir más volumen y densidad.

3-Seguro que te has fijado que si llevas la raya del pelo muy definida, la raíz oscura es mucho más visible. Así, un estupendo truco para disimular que la melena necesita un tinte nuevo es peinarse de manera que la raya no quede muy marcada. La mejor opción es apostar por hacerte la raya zig-zag, la cual se puede realizar tanto con el pelo mojado como con el pelo seco. Solo tienes, que peinar toda la melena hacia atrás y, con la ayuda del mango de un peine muy fino, trazar la línea en zig-zag desde detrás hacia delante, soltar el cabello y colocar cada mechón hacia el lado que corresponda. Al final, puedes cardar un poco aquellos mechones que no hayan quedado con mucho volumen.

4-Otra forma segura de disimular la raíz del tinte por completo y lucir un look muy favorecedor es recurriendo a algunos peinados como:

Las colas altas son ideales para que los mechones que aún conservan el color del tinte tapen por completo las raíces oscuras.

Las trenzas de espiga te permiten mezclar los distintos mechones de pelo y lucir un contraste de tonos oscuros con otros más claros que puede resultar muy favorecedor.

El efecto mojado o wet hair es un peinado con el que llevarás todo el cabello hacia atrás y, además, el uso del gel fijador hará que todo el pelo adquiera un tono más uniforme y las raíces oscuras no se noten tanto.

5-Asimismo, los accesorios como diademas, turbantes, pañuelos e incluso sombreros también son una excelente alternativa para ocultar la raíz oscura del tinte y darle un toque distinto a tus looks diarios.