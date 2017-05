Combina tu pintalabios con tu joyería

Cuando suceden demasiadas cosas al mismo tiempo: brillos, maquillaje intenso, vestidos de cocktail, zapatos de tacón, etcétera, se necesita un buen ojo para poder mezclar y lograr un buen look de fiesta. Lo último que querrás es lucir como una bola de discoteca.

La diseñadora de joyas londinense Alona Shelemy, una verdadera maestra para mezclar metales, nos explica la importancia de tener en consideración, el cómo combinas tu lipstick con las joyas que llevas. Cuando te arreglas, no pienses en estas piezas como algo independiente; da un paso hacia atrás, vete en el espejo y observa si éstas compiten o se complementan con el fin de lograr un estilo total con significado.

“Me encanta escoger tonos de lipsticks que combinen con mi joyería y se entiendan muy bien y, por otra parte, causar impacto con looks en tonalidades contrastantes, siempre buscando un buen camino”, nos dice.

Para diseñar su línea de joyería, ByAlona, la creativa se inspira en los mercados de Marruecos, tendencias emergentes, el arte, o diseños en boga. “Cada colección cuenta con diferentes fuentes de inspiración que se combinan para crear un conjunto de sentimientos”, expresa. No es de sorprenderse que le encante usar tantos tonos diferentes de lipstick como le sea posible. Estas son algunas de las uniones favoritas entre lipsticks y joyería de Alona, todas ideales para cualquier celebración.

“Los accesorios de plata y un lipstick rojo tienen una vibra total de rock and roll que me encanta”, dice Alona. “Es energético y muestra gran seguridad”. Prueba el Pop Matte Lip Colour + Primer en Ruby Pop con un juegos de muchos anillos súper atrevido en plata. Para elegir el lipstick con el rojo perfecto: “usualmente busco en Google imágenes de celebridades que tienen el mismo tono de piel que yo para saber qué tipo de rojo se me vería mejor”, admite.