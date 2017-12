Despedí el año con un excelente maquillaje

Por fin llega la última noche del año y para despedirlo cómo se merece y nos gusta lucir nuestros vestidos más impactantes y un look de fiesta elegante y muy cuidado. En un look de nochevieja no sólo es importante las prendas que te pongas, sino que también se debe dar especial importancia al maquillaje.

Te proponemos un look de belleza especial para este próximo 31 de Diciembre.

Paso a paso

– Es muy importante (como siempre) que nuestra piel luzca radiante y libre de impurezas. Por ello, siempre debemos recordar que el primer paso para un buen maquillaje es la limpieza del rostro.

– Una vez que nuestra piel esté limpia e hidratada, utilizaremos una base de maquillaje con cobertura pero a la vez luminosa. Para ello, siempre elegiremos una base de maquillaje del mismo tono que el color de nuestra piel y la extenderemos con ayuda de una brocha, uniformemente por todo el rostro.

– El corrector de imperfecciones es muy importante para tapar rojeces, ojeras y algun granito o mancha. ( puedes ver cuales son los mejores tonos para cada necesidad en el post de como cubrir imperfecciones).

– A continuación utiliza un colorete marrón o polvos bronzeadores para marcar el contorno del rostro y definir más la profundidad del rostro y las sienes.

– Para maquillar los ojos empezamos creando un fondo de color en el parpado movil. En este caso usamos una sombra plateada que extenderemos en todo el parpado movil.

– A continuación vamos a delinear con un eyeliner que puede ser liquido, en rotulador o en gel la linea de las pestañas superiores. Para hacer un eyeliner favorecedor, no sigas totalmente la linea de las pestañas, cuando llegues al extremo sube la linea hacia la sien. De esta forma alargas y abres mas la forma de tus ojos. Si quieres enmarcar mas tus ojos repite la operación debajo de las pestañas inferiores uniendo el rabillo del eyeliner.

– Después con una sombra plateada con glitter o purpurina y la ayuda de un pincel fino aplícala en la zona del lagrimal extendiéndola hasta el centro del parpado móvil. Repite la aplicación en la zona baja del lagrimal, así conseguirós dar mucha luz a tu maquillaje de ojos.

– Si no tienes sombras con purpurina y quieres dar ese toque glitter a tu maquillaje de ojos puedes añadirla en cualquier tipo de sombra. Primero moja el pincel vaselina o crema de ojos para que la purpurina quede bien fija a el, después con ligeros toques de pincel únela tu maquillaje. Si cae algo de purpurina a la piel, con un papel de celo puedes con mucho cuidado quitar el sobrante.

– Aplica un par de capas de mascara de pestaña arriba y abajo.

– Termina repasándo tu base de maquillaje con un iluminador en la zona T de tu rostro.

VIA: MujerHoy.com