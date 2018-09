Ideas de peinados para cabello pelirrojo

Foto: Agencias. Foto: Agencias.

Con permiso de las morenas y las rubias, tenemos que reconocer que nos encanta el cabello pelirrojo. Ya sea natural o teñido, esta tonalidad nunca pasa desapercibida y hace que el pelo brille de una forma muy especial. Los pelirrojos naturales, que se estima que solo son entre el 1 y el 2% de la población mundial, suelen tener la tez muy blanca, pecas y ojos azules o verdes.

Consejos de cuidado para cabellos pelirrojos

Consejos para cabellos pelirrojos naturales

Si formas parte de ese pequeño porcentaje de la población mundial y la genética te ha otorgado ser pelirroja, esto te interesa. Al tratarse de un tono mucho menos frecuente, también existen menos opciones de productos de cuidado específico para este tipo de cabello. Por eso es importante que prestes atención a estas recomendaciones:

– Opta por champús de henna para reavivar los reflejos naturales del pelo.

– Utiliza mascarillas para pelo grueso, ya que normalmente el cabello pelirrojo suele ser más rebelde que el castaño o el rubio.

– Usa siempre protector del calor. Como normalmente el cabello de las pelirrojas es grueso, es más difícil alisarlo y necesitará aplicar más tiempo el aparato de calor, por lo que el protector es imprescindible.

Consejos para cabellos pelirrojos teñidos

– Al igual que si te tiñes de rubia o de morena, debes utilizar productos específicos para cabello teñido. De esta forma el tinte durará mucho más.

– Siempre que lo laves, usa acondicionador para evitar que el pelo se reseque y tenga el temido aspecto paja.

– Evita el uso frecuente de fuentes de calor como planchas o secadores de pelo.

Peinados sueltos para cabello pelirrojo

Si eres más de llevar el pelo suelto que recogido y te gusta presumir de cabello pelirrojo, es una de las mejores opciones, ya que tu melena fuego destacará mucho más que si la llevas recogida.

Dentro de los peinados de cabello suelto, el más favorecedor para el cabello pelirrojo son las ondulaciones. La combinación de la forma y el color tiene un efecto mucho más especial. Puedes optar por ondas definidas, que te darán un aspecto más romántico, u ondas suaves, si lo que buscas es un look más desenfadado.

Si tienes la suerte de tener ondas o rizos naturales, ¡perfecto! Y si no, podrás hacerlas con la plancha, el secador o los rulos, entre otras técnicas. Si para hacértelas usas un aparato de calor, recuerda siempre utilizar un producto protector para no dañar tu cabello.

Aunque nuestra recomendación es que te leas atentamente este artículo para aprender a rizar el pelo con la plancha o este otro para hacer ondas al agua con diferentes métodos, te damos algunos tips básicos para hacer ondas con la plancha también aquí:

1. Lava tu pelo y sécalo bien antes de usar la plancha.

2. Aplica un protector térmico.

3. Divide el cabello en dos partes o tres, en función de la cantidad que tengas.

4. Mechón a mechón, coloca la plancha de medios a puntas para que la ondulación no sea tan marcada y gira la plancha.

5. Mantén la plancha unos segundos antes de finaliza el giro. Si tu pelo es liso, manténla más.

Por otro lado, aunque el peinado suelto que más favorece al cabello pelirrojo son las ondas, el pelo liso también es otra opción. Eso sí, ten en cuenta que tu cabello no destacará tanto, por lo que puedes optar por peinar tu pelo liso cuando no sea una ocasión especial en la que quieras destacar tanto. A no ser, claro, que tu pelo natural sea rizado y no suelas alisártelo. En ese caso, por el simple hecho de no ser lo habitual en tu cabello, sí llamará la atención.

Por supuesto, también depende del corte y el largo de tu melena. Si tu pelo es bastante largo y lo llevas liso, al ser pelirrojo, también destacará bastante.

Recogidos para cabello pelirrojo

Los recogidos pueden ser una opción ideal tanto si quieres que tu pelo no llame tanto la atención por el color pelirrojo como si quieres resaltarlo.

Por ejemplo, un recogido o semirecogido con trenzado puede realzar de forma considerable la belleza natural de un cabello pelirrojo. Sin embargo, si es un día en el que no quieres que el color tenga tanto protagonismo, sea por el motivo que sea, puedes optar por peinados más informales como un moño desenfadado o una coleta baja.

Por supuesto, como para cualquier tono de cabello, la coleta alta también es una gran opción para el cabello pelirrojo, especialmente en esos días en los que no tienes demasiado tiempo para peinarte o necesitas ir cómoda.

Vía: EnFemenino.com