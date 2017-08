Los secretos de belleza de las francesas

Foto: Agencias Foto: Agencias

Si hay algo que debo confesar es que mi rutina de belleza suele ser muy básica: lavar, limpiar, aplicar y listo.

Sin embargo, con el paso de los años, me he dado cuenta que debo darle un giro a este paso a paso si quiero tener mejores resultados y darle un ‘break’ a mi rostro.

Por eso, busqué a profundidad los consejos de belleza que logran hacer del ‘effortless’ toda una tendencia. Nada más y nada menos que las mujeres francesas. ¡Es momento de tomar nota!

SE VALE INVERTIR

Si algo caracteriza la belleza francesa es que las mujeres de este país realmente buscan calidad sobre cantidad. No me refiero a que paguen mucho dinero por sus productos, sino que no tienen miedo a comprar algo que saben les hará bien.

LABIOS ROJOS S-I-E-M-P-R-E

Este es el básico de belleza que todas las francesas tienen en común. No importa si es día o de noche o si el evento es formal o un simple día recorriendo las calles, el lipstick rojo será la salvación de todas. ¡Siempre ten uno en tu bolsa!

TEXTURIZADO ¡UN MUST!

Si por algo amo (y amamos) el estilo de estas mujeres es por su sensual melena. ¿Su secreto? El texturizador o, en su caso, elshampoo en seco. De esta forma lograrás un pelo único. Además, lograrás despedirte del cabello grasoso. ¡Dos funciones en uno!

AGUA DENTRO Y FUERA DE TU CUERPO

Las mujeres de Francia aman el agua y sus efectos en su cuerpo y belleza. Su pócima secreta es tomar un vaso de agua al levantarse para activar su sistema. También, utilizan agua fría para mantener la elasticidad de su piel, por no lo que no dudes en lavar tu rostro de esta manera.

CREAN VERDADERAS RUTINAS

No solamente se trata del paso a paso de belleza, sino que de verdad se convierten estos hábitos en un nuevo estilo de vida.

Nunca se van a la cama sin desmaquillarse, buscan hidratación constante, buscan los mejores productos para su piel y buscan renovarse constantemente todos los días, algo que definitivamente les debemos copiar. ¡Las francesas sí saben hacerlo!

Glamour.mx