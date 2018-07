¿Es necesario esperar 1 hora para entrar a la piscina después de comer?

Sin embargo, Darren Morton, científico dedicado al área de deporte, ha investigado sobre el tema. Morton explica que este calambre está relacionado a la hinchazón del estómago generado por consumir comidas durante el ejercicio.

Esta inflamación presiona el área externa de la pared abdominal, donde se encuentra el peritoneo parietal, una zona lo bastante sensible que termina por causar un dolor que puede resultar en un calambre.

Ahora bien, Morton explica que este calambre puede ocurrir en el agua, pero no está relacionado a haber o no comido antes, en cambio, el no saber nadar, no haber escaleras de metal en la piscina y la falta de supervisión, son las principales causas de este calambre.