¿Será posible viajar en el tiempo?

Hawking también indicó que “al viajar al pasado se estaría “creando” un universo paralelo y no se viajaría al propio pasado sino a una copia de este, pero con una diferencia: la existencia de un turista temporal. De este modo se tendría dos espacios temporales simultáneos: uno donde aparece un turista del tiempo y otro donde no aparece”. Esta hipótesis esta “respaldada” por la paradoja que nos dice que si mañana planeas un viaje a hoy para decirte ‘hola’, ¿por qué hoy no tienes un doble a tu lado diciéndote ‘hola’?”… Claro que, para los más flexibles podrían existir miles de razones válidas explicando por qué no vemos a nuestro doble, por ejemplo, que aunque los viajes al pasado en el futuro son factibles, está terminantemente prohibido intervenir de ninguna manera para evitar alterar el futuro…