Hepatitis C, una enfermedad llena de estigmas que dificultan su diagnóstico

La hepatitis C es una enfermedad llena de estigmas. Debido a ello, el diagnóstico y acceso al tratamiento son tardíos, lo cual agrava los síntomas de este padecimiento que puede derivar en cáncer de hígado o cirrosis hepática, dijo a Efe la experta Miriam Castellot.

La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre, que pocas veces presenta síntomas y que se transmite a través de la sangre.

Castellot señaló que, desafortunadamente, se piensa que este es un padecimiento que solo se transmite por la vía sexual. Pero existen diversas formas de infección, que se desconocen y, al ser una enfermedad asintomática, las complicaciones se presentan años después.

“Yo me infecté en 1975 por una transfusión, pero no me lo detectaron hasta 30 años después. Me dieron tratamiento con Interferon y Ribavirina, pero no funcionaron. Ya ahora con nuevos tratamientos vencí al virus, pero desarrollé cirrosis, enfermedad con la cual vivo”, aseguró la experta.