Las ratas topo pueden sobrevivir casi 20 minutos sin oxígeno

Un equipo científico ha descubierto que las ratas topo desnudas metabolizan la fructosa que acumulan en su organismo para obtener energía y eso les permite vivir casi 20 minutos sin oxígeno.

Ese proceso, que sustituye la transformación de glucosa habitual en los mamíferos, provoca que las “Heterocephalus glaber” produzcan suficiente energía para que las células su cerebro no se destruyan y las permite prescindir de un elemento químico indispensable para la vida.

Thomas Park, profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Illinois (Chicago, Estados Unidos) y uno de los autores del estudio, espera que este hallazgo ayude a desarrollar nuevos métodos para prevenir los daños por falta de oxígeno en tejidos humanos.

Otras peculiaridades

Las ratas topo desnudas, que miden unos pocos centímetros y no tienen pelo, viven fundamentalmente en Kenia, Etiopía y Somalia, se alimentan de raíces y tubérculos y son de los pocos mamíferos que se organizan en colonias. Como las abejas, poseen una reina reproductora y, salvo dos o tres machos, el resto de ejemplares son estériles.

Otros rasgos peculiares que provocan que estos animales sean tan interesantes para los científicos son que viven alrededor de 25 años, otros roedores de su tamaño no suelen pasar de los ocho, no desarrollan cáncer y prácticamente no sienten dolor.

