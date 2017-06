Foto: Agencias Foto: Agencias

Apple empezó su conferencia anual de desarrolladores de software con el anuncio de que Apple TV contará con Amazon Prime Video este año.

Tim Cook, consejero delegado de la compañía, dijo que Amazon, que posee series como “Transparent”, “Mozart in the Jungle” o “Man in the High Castle”, formará parte de Apple TV en los próximos meses, de forma que se une a otros 50 canales ya integrados en la plataforma.

Esa fue la primera de seis grandes novedades que prometió desvelar Cook, casi todas relacionadas con las actualizaciones de sus sistemas operativos.

“Es genial estar de vuelta aquí, en el corazón de Silicon Valley, al lado del nuevo campus”, dijo Cook al comienzo del evento, celebrado por primera vez en casi 15 años en el McEnery Convention Center, en San José (sureste de San Francisco), en vez del tradicional Moscone West Convention Center, de San Francisco.

Cook dijo que esta conferencia promete ser “la mejor y más grande” celebrada por la empresa en su historia, pues asisten más de 5.000 personas provenientes de 75 países.

Vía: EFE