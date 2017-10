Facebook lanza nuevos filtros para que te diviertas este “Halloween”

Foto: Agencias Foto: Agencias

Facebook ha lanzado nuevos filtros, máscaras y marcos con motivo a la celebración por “Halloween”, este 31 de octubre. Estos filtros nos permiten tomarnos fotos con ellos y subirlos a la red social para compartirlos con los demás usuarios.

Estas máscaras no son exclusivos de Facebook sino que incluyen también algunas franquicias de series de ficción como The Walking Dead, Game of Thrones o Star Wars.

A continuación, te enseñamos cómo usar estos entretenidos filtros:

– Primero deberás abrir la aplicación de Facebook en tu smartphone o en tu tablet. – A continuación deberás presionar el ícono de la cámara en la esquina superior izquierda y se activará la cámara de la app.

– Una vez allí, saldrá un ícono con forma de varita mágica que al presionarla te revelará una gran cantidad de filtros, incluso más de los que ofrece Snapchat.

Podrás encontrar filtros con los trajes de los personajes de la “Liga de la Justicia”, la próxima película a estrenarse de DC. También podrás ser un “walker” de The Walking Dead, un “Night King” de Game of Thrones y hasta un “Sith” de Star Wars. Todas son grandes opciones para celebrar este Día de Brujas.

Vía: Agencias