¿Usar gorra puede dejarte calvo?

||Foto: Agencias. ||Foto: Agencias.

Nos preocupa la caída del pelo, más aún entre cambios de estaciones. Pero la realidad es que lo normal es perder una media de 100 pelos al día y no hay que alarmarse. El tema viene cuando vemos que, en algunas zonas, tenemos menos densidad o pequeñas calvas, es entonces cuando tenemos que acudir a nuestro tricólogo, el dermatólogo especializado en tu cabellera.

Esta caída puede darse por múltiples factores: alimentación, estrés, hormonas o simplemente tratarse de la alopecia androgénica, una predisposición a quedarse calvo que nos viene heredada (si es así) de nuestros abuelos maternos. Esto no significa que porque el padre de tu madre tenga menos pelos que un huevo de gallina de corral, vayas a quedarte calvo. Es una lotería, de esas que no te dan dinero.

El folículo piloso hace crecer el pelo entre 3 y 5 años, luego se cae y le sustituye otro pelo. Y ahí queríamos llegar, a la raíz del asunto propiamente dicha.

Este núcleo desde donde sale el pelo se nutre desde dentro, a no ser que de manera tópica (y ya es raro) algún tipo de medicamento o tratamiento destruya desde la superficie ese folículo.

Entonces, ¿si uso gorra se me va a caer? A no ser que sea una gorra corrosiva, no va a pasarte. Es verdad que puedes notar que hay pelos en ella cuando te la quitas, pero esto pasa porque esos pelos que se caen diariamente se enganchan de alguna manera al tejido de la gorra, gorro o sombrero. Pero sería algo así como el mismo efecto de arrastre que hace el cepillo si te lo peinases, o la acción mecánica cuando te lo lavas.

No es que el hecho de lavarte, peinarte o llevar gorra, te arranque el pelo, sino que todos estos factores favorecen que el pelo que se cae de manera natural, se aprecie más visualmente. Es pura tracción, es como quien tiene miedo a lavarse el pelo porque esa pérdida se ve más evidente entre el jabón.

Puede ser hasta bueno, pero depende

Protegerse la cabeza del sol es algo inteligente puesto que éste hace que se seque, te quemes el cuero cabelludo y esto afecte a la oxigenación y la nutrición de las células del bulbo capilar. Si tienes un cuero cabelludo normal, puede ser hasta beneficioso, pero no lo es en algunos casos.

No porque se te vaya a caer más, sino porque si padeces de seborrea (exceso de grasa) o algún tipo de afección en la piel de la cabeza, un ambiente cerrado donde no haya aire, va a crear un clima perfecto para que determinadas bacterias campen a sus anchas.

Giphy

Lo único que podría llegar a afectar a la caída es que lleves una gorra tan apretada o de un tejido que te haga pequeños cortes (una gorra con pinchos, vaya) estos cicatricen y en la raíz no salga pelo. Pero si eres una persona normal, no creemos que elijas esta opción muy a menudo.

De hecho, si te estás quedando calvo y no quieres quemarte la coronilla o simplemente por estética no te apetece enseñar esa zona de tu cuerpo, todo lo que te cubra la cabeza será un complemento más con el que jugar y completar tu estilo.

Amigo, si te estás quedando calvo seguramente sea por otra razón que tu tricólogo descubrirá haciéndote los análisis pertinentes y la evaluación de tu estado general del pelo. Vía: Agencias.