EE.UU. envía a Putin una invitación para visitar Washington este otoño

Donald Trump ha pedido al consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, invitar al presidente ruso, Vladímir Putin, a EE.UU. este otoño boreal.

El mandatario estadounidense “pidió a John Bolton que invitara al presidente Putin a Washington este otoño, las discusiones ya están en marcha”, informó en Twitter la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Asimismo, Sanders anunció que en Helsinki Trump acordó llevar a cabo un diálogo regular de trabajo entre los consejos de seguridad de ambos países.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear……..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018