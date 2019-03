HRW insta a Guterres a “tomar partido” ante crisis en Venezuela

Foto: Archivo Foto: Archivo

El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo este viernes que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “debe tomar partido” en la crisis humanitaria de Venezuela para activar los mecanismos de ayuda a la gente de ese país.

Vivanco, que participó en el panel inaugural de la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que comenzó hoy viernes en Cartagena (Colombia), aseguró que esa recomendación se le hará a Guterres en un informe de HRW que será divulgado el próximo 4 de abril en Washington.

“La principal recomendación que estamos haciendo en este informe es que el secretario general de Naciones Unidas debe tomar partido en esta crisis”, afirmó Vivanco en el panel “Venezuela sin chavismo: nueva oportunidad para el hemisferio”.

Vivanco subrayó el compromiso del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, participante en el mismo panel, con la búsqueda de soluciones al drama humanitario de Venezuela, pero afirmó que no ocurre lo mismo con Guterres.

“Lamentablemente no puedo decir exactamente lo mismo del secretario general de Naciones Unidas, que debe declarar de una vez por todas el caso de Venezuela como de emergencia humanitaria”, expresó.

Según el jefe de HRW, esto “no es una cuestión solamente semántica” pues si el caso de Venezuela no se define “como una crisis humanitaria no es posible activar todos los mecanismos con los que cuenta Naciones Unidas y que no dependen del beneplácito de (Nicolás) Maduro”.

Vivanco explicó que la ONU “tiene prácticas, políticas y principios que le permiten reaccionar en materia humanitaria con o sin consentimiento del elemento político que causa la crisis”.

Vía: EFE