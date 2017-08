Presidente de la Asamblea salvadoreña rechazó cumbre de la Celac

El presidente de la Asamblea de El Salvador, Guillermo Gallegos, rechazó la petición del presidente de la República, Nicolás Maduro, de realizar una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en el país centroamericano para restituir el “diálogo latinoamericano”.

“No me gustaría, no me parece que se pueda llevar a cabo en nuestro país una reunión” y “no va a ser bienvenido por una gran cantidad de salvadoreños”, señaló el diputado por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana).

El dirigente opositor repudió la presunta “violación a los derechos humanos reiterada” y sostuvo que “no se puede dejar pasar” porque “posteriormente puede pasar en cualquier parte del mundo”.