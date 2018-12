Venezolanos que ingresaron a Colombia antes del 17 de septiembre podrán solicitar PEP

Foto: Archivo Foto: Archivo

El Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento anunció que los ciudadanos venezolanos que ingresaron hasta el 17 de diciembre al territorio colombiano, por un Puesto de Control Migratorio, sellando su pasaporte, podrán, a partir del 27 de diciembre, tramitar la expedición del Permiso Especial de Permanencia (PEP).

La medida beneficiaría a un poco más de 300 mil ciudadanos venezolanos, quienes ingresaron al país por un Puesto de Control Migratorio habilitado sellando su pasaporte y que al 17 de Diciembre, permanecían en Colombia, bien sea porque estaban dentro de los tiempos de ley otorgados o bien, porque, pese a cumplirse el tiempo de permanencia otorgado, no abandonaron el territorio nacional.

Para acceder al PEP los ciudadanos venezolanos deberán:



1. Encontrarse en el territorio colombiano al momento de publicarse la Resolución 10677 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto quiere decir, haber estado en Colombia el 17 de Diciembre de 2018 y no haber salido aún del territorio nacional.

2. Haber ingresado a Colombia por un Puesto de Control Migratorio habilitado y autorizado, sellando su pasaporte, hasta el 17 de Diciembre de 2018.

3. No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.

4. No tener medidas de deportación o expulsión vigentes.

Los venezolanos que cumplan con estos requisitos, podrán realizar la expedición del Permiso Especial de Permanencia, a partir del 27 de Diciembre, a través de la página web de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co

El trámite no tiene ningún costo y se podrá realizar hasta abril de 2019.

El Permiso Especial de Permanencia (PEP), será otorgado por Migración Colombia, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos y tendrá una vigencia de 90 días, prorrogables hasta máximo 2 años.

Es importante tener en cuenta que el Permiso Especial de Permanencia (PEP) no es una visa, no reemplaza el pasaporte y no es un documento de viaje válido. Así mismo, los ciudadanos venezolanos que ya son portadores del PEP no podrán volver a solicitar este documento ante Migración Colombia.

Con información de Globovisión.com