Abstención y división es la receta del éxito oficialista, según Elías Sayegh

El alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, expresó satisfacción por los resultados electorales en su municipio, tras obtener este 9D una amplia mayoría en la cámara pero lamentó lo ocurrido en Baruta donde, a su juicio, la división opositora unida a la abstención propició el triunfo del oficialismo.

“Una elección con una participación muy baja le da oportunidad a la minoría de imponerse (…) ¿Alguien puede pensar que el oficialismo es mayoría en Baruta? Eso no es verdad, cuando la mayoría no va a votar y nuestro grupo de divide, eso sirve la mesa al triunfo del oficialismo y eso fue lo que paso en Baruta”. “La combinación entre abstención y división es la receta del éxito oficialista”, aseveró subrayó en entrevista a César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio.

Sayeh considera que las municipales eran una oportunidad para fortalecer a los municipios y a los alcaldes pero “se logró muy parcialmente, pocos pudimos lograrlo, eso no es un resultado bueno, no puedo alegrarme solo con lo que paso en El Hatillo, conociendo lo que pasó en el resto país, aquí hay una población que tristemente no confía hoy en el voto como el arma para resolver los conflictos”.

Destacó que el “éxodo brutal” de venezolanos al exterior contribuyó a aumentar la abstención. “Aún así nosotros logramos con un movimiento vecinal muy fuerte mantener una amplia mayoría en la cámara municipal”.

Con información de Unión Radio…