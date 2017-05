Anulan pasaporte del gobernador Henrique Capriles en Maiquetía

El gobernador del estado Mirando y líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski fue retenido este jueves en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar a Nueva York, Estados Unidos.

El dirigente opositor anunció que anularon su pasaporte a pesar de que estaba vigente hasta el año 2020. Advirtió a los funcionarios que tomaron su pasaporte que colocaran el sello de anulado previendo la manipulación del documento.

“Póngale ahí, anulado. Yo respeto a los funcionarios, pero no respeto a los politiqueros. Mañana aparece que se yo en el pasaporte, y salen diciendo por televisión cualquier cantidad de mentiras”, dijo.

El gobernador de Miranda se disponía a tomar un vuelo para reunirse con ‪Zeid Ra’ad Al Hussein, comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para informar sobre la grave crisis que se está viviendo en Venezuela y presentar los casos de las víctimas de la represión durante las protestas.

“Mi pasaporte fue robado en el Aeropuerto de Maiquetía, porque así es que se puede calificar. No he podido viajar, no voy a poder asistir a la reunión con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos”, aseguró.