Apucv: 10 mil profesores han abandonado las universidades del país

Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), señaló este domingo que es “lamentable” la situación que se vive en las universidades venezolanas y las condiciones en las que ejerce el profesorado la educación superior.

En entrevista con el periodista Carlos Croes, Márquez rechazó que el profesor que más salario devenga “lo que cobra son 31 mil bolívares” y “eso es lo que cobra la rectora de la UCV (…) 10 dólares”, aseveró.

Resaltó que esa es una de las razones por la que los profesores han desertado y abandonado las aulas y especificó que 50% de los educadores se han ido, lo que implica una “diáspora de 10 mil profesores a nivel de todas las universidades en el país”.

En ese sentido, añadió que “los estudiantes se están yendo; también se han ido empleados profesionales, no profesionales y obreros”.

“Estamos viviendo una crisis que está siendo inducida por el gobierno nacional porque no envía recursos y sino lo hace no hay insumos y sin insumos no hay prácticas”, fustigó Márquez. Vía:A gencias.