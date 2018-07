Capriles aboga por la reunificación opositora

El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles abogó por la reunificación de las fuerzas que se oponen al Gobierno de Nicolás Maduro, y las instó a elaborar un “plan mínimo” de acción frente a la severa crisis económica, de la que responsabilizó al Ejecutivo.

El dos veces candidato presidencial llamó a los partidos que integran la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y a las organizaciones del opositor Frente Amplio a dar un debate “de horas” para reagruparse y presentar un plan que, remarcó, en este momento no existe.

“Una vez que usted tenga a todo el país que quiere cambio, usted puede buscar un mecanismo de articulación para que eso no se quede solamente en el sentimiento, sino que eso pueda dar resultados”, prosiguió tras advertir que no respaldará “caminos no democráticos”.