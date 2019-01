Carmen Castro es la nueva defensora pública del país

Carmen Marisela Castro fue designada como la nueva Defensora Pública General, ante el cargo que puso a la orden la anterior defensora, Susana Virginia Barreiros Rodríguez.

“Remito una comunicación que me hace llegar la defensa pública general, en el sentido del cargo a la orden que pone la anterior defensora, Susana Virginia Barreiros Rodríguez, ante esto y como no paramos de trabajar, propongo de inmediato a la Carmen Marisela Castro como nueva Defensora Pública General, pues ese una mujer ejemplar y que no le fallará al pueblo de Venezuela”, expresó Diosdado Cabello durante la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente.