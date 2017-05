CEV reitera que la Asamblea Nacional Constituyente es innecesaria

Foto: Archivo Foto: Archivo

Luego de la reunión con Elías Jaua, presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, reiteró que consideran que esta convocatoria es innecesaria para el pueblo venezolano.

En rueda de prensa, Padrón declaró que tal como lo habían dicho el jueves, accedieron a escuchar a los representantes del Ejecutivo, sin embargo no quisieron abordar la formalidad jurídica de la ANC sino los elementos morales de la convocatoria.

Para la CEV existen dos motivos por los cuales esta iniciativa del Presidente Maduro no es necesaria, primero porque el país cuenta con una Constitución “considerada como una de las mejores del mundo, lo que necesita no es una reforma sino pleno cumplimiento”, según dijo Padrón. Además no es lo que el pueblo necesita, “lo que necesita y reclama es comida, medicina seguridad, paz y elecciones justas”.

Monseñor Padrón informó que presentaron a Jaua una propuesta, basándose en los criterios del secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolín y reiteró que el diálogo que propone el Gobierno debe ser una consulta al pueblo para conocer si se quiere o no la Constituyente y que este debe ser eficaz, basado en los cuatro puntos que solicitó en una carta que envió en diciembre pasado el cardenal Parolín, para que se llevara a cabo el proceso de diálogo con la oposición.

Señaló la voluntad de la CEV de conversar con el Ejecutivo sobre las necesidades de la población y que se le permita a Cáritas Venezuela ser un instrumento para llevar comida y alimentos.

El presidente de la CEV declaró que solicitaron que se les permita a representantes de la iglesia visitar a los presos políticos y detenidos, para constatar su estado físico y mental, con el fin de ayudar a los familiares que se encuentran preocupados por ellos.

“La reunión ha sido un encuentro que rompe algunas barreras y puede permitir que se prolongue de forma más concreta para el servicio del pueblo (…) Hay materias que el Gobierno y la iglesia podrían trabajar en beneficio del pueblo”, aseveró Monseñor Diego Padrón.

Con información de eluniversal.com…