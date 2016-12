CNP emitió comunicado sobre situación de Venezuela

Foto: Agencias Foto: Agencias

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió un comunicado en el que asegura que Venezuela transita “la crisis institucional, social, política y económica más grave que ha atravesado en toda su historia”, algo que como gremio profesional no puede obviar.

El texto afirma que “Venezuela parece un barco sin timón que avanza a increíble velocidad hacia el vacío. Los hechos de anarquía y violencia desatados en el estado Bolívar así lo confirman. Todo ello como consecuencia de las erráticas medidas económicas y políticas asumidas por el ejecutivo nacional, ante la mirada cómplice del resto de los poderes públicos”.

Analiza que “la salida de circulación de nuestra moneda de mayor denominación y su restitución improvisada se han constituido en detonante de una crisis social anunciada desde hace varios años por distintos expertos en el área económica, que habría podido corregirse de no ser por la falta de voluntad de los actores involucrados”.

A eso le suma como agravante “la ausencia de información veraz en los principales medios de comunicación nacionales” ya que eso “deviene en cadenas de rumores que en nada favorecen a la población”.

Por eso, la directiva representante del gremio periodístico venezolano hizo un llamado urgente “a las autoridades gubernamentales a retomar el hilo constitucional fragmentado, a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia a respetar las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional.

Al Presidente de la República a respetar los diferentes criterios y redireccionar las políticas económicas hasta tanto se produzca una salida electoral que permita dar una respuesta a la crisis institucional.

A las Fuerzas Armadas Bolivarianas a ser garantes de la Constitución.

A la oposición a unificar criterios que permitan el intercambio efectivo de propuestas políticas, dejando a un lado aspiraciones particulares, para dar paso a una visión en conjunto por el bien del país.

A los medios de comunicación a asumir de una vez por todas su papel de informar y disolver la cruenta autocensura que los aleja de su papel natural.

A nuestros agremiados a ejercer con responsabilidad su papel como garantes de la democracia.

Y al pueblo venezolano en general a no claudicar. Los trágicos procesos históricos terminan irremediablemente en procesos de cambio y reconstrucción y Venezuela no ha de ser la excepción. Venezuela ha de salir inevitablemente de esta crisis para dar paso a una nación pujante, siempre y cuando no dejemos que nos la arrebaten de las manos.”

Al mismo tiempo, el CNP denuncia en su comunicado que varias de sus seccionales en el interior del país, entre ellas: Lara, Paraguaná, Cojedes, Carabobo, Anzoátegui y Nueva Esparta fueron” objeto de los embates del hampa durante este año, razón por la cual exigimos el apoyo de los organismos de seguridad del Estado”.

Finaliza el pronunciamiento oficial de la Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas deseando que “esta Navidad sea época de rectificación, reflexión y enmienda, seamos solidarios con nuestros hermanos que ante la debacle económica carecen de alimentos y ropa, sobre todo con aquellos niños inocentes en cuyos hogares no hay sustento que cubra el maltratado presupuesto familiar”.

Vía: Agencias